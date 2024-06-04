Доля отечественных ветвакцин впервые за 5 лет заняла больше половины рынка

Объем произведенных в 2024 году ветеринарных вакцин и анатоксинов в России увеличился на 27,5% по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков RNC Pharma, в 2024 году впервые за пять лет доля отечественных препаратов для вакцинопрофилактики у животных заняла больше половины рынка.

В 2024 году общий объем произведенных ветеринарных вакцин и анатоксинов в России вырос на 27,5% в натуральном выражении по сравнению с 2023 годом. В прошлом году, согласно данным Росстата, этот объем достигал 21,04 млрд доз. Как сообщают аналитики RNC Pharma, за последние пять лет натуральный объем выпуска уменьшался только в 2020 году, динамика относительно 2019 года тогда составила -1,1% (при проведении расчетов в дозах). С 2022 года динамика производства растет двузначными темпами.

В I квартале 2024 года анатоксинов и вакцин для животных в России уже было произведено 7,02 млрд доз, в этот же период 2023 года — около 4 млрд доз. Так, в анализируемом периоде фиксируется абсолютно рекордная динамика выпуска — на уровне 68,3%.

Общий объем рынка ветвакцин в России (включая поставки иностранных препаратов) в 2023 году составил, по оценкам аналитиков, 39,3 млрд доз. Натуральный объем зарубежной продукции в прошлом году оказался меньше выпуска российских вакцин (18,3 млрд доз), впервые за пять лет доля отечественных препаратов для вакцинопрофилактики у животных заняла больше половины рынка (53,5%). В 2022 году доля отечественных препаратов составляла 43,2%, а до 2021 года не превышала 37,5%.

Аналитики отмечают, что рост доли отечественных ветвакцин на рынке связан с увеличением объема производства российских препаратов. При этом суммарный объем выпуска в обращение иностранных вакцин до осени 2023 года оставался примерно одинаковым. Потребление зарубежных вакцин за этот период достигло максимума в 2019 году (27,7 млрд доз), в России в этот год было произведено порядка 13,1 млрд доз. В этом же году суммарная доля отечественных препаратов на рынке составляла 32,2% — абсолютный минимум за весь анализируемый период.

По данным Росстата, наибольший объем производства отечественных ветвакцин за первые три месяца текущего года приходился на март — в этом месяце рынок получил почти 2,8 млн доз. В прошлом году этот пик наблюдался чуть раньше — в феврале, в последний зимний месяц было изготовлено 1,7 млн доз.

Наибольшее число вакцин для животных в I квартале 2024 года произведено в Северо-Западном федеральном округе. Согласно информации Росстата, на их долю приходится более 56% от всего объема произведенных ветвакцин в России. Здесь расположено, в частности, предприятие «Авивак», которое специализируется на производстве средств вакцинопрофилактики для птиц. В аналогичный период прошлого года на этот округ приходилось более 75%. В Центральном ФО в первые три месяца текущего года было изготовлено 3 млн доз ветвакцин — это 42,7% от общероссийского объема. Здесь аналитики отмечают следующие предприятия: «ВНИИЗЖ», «Щелковский биокомбинат» и др. На остальные регионы приходятся очень небольшие доли: к примеру, на Северо-Кавказский — 0,9%, Приволжский — 0,3%.

Динамика производства ветеринарных вакцин и анатоксинов в России за 2018–2023 годы и I квартал 2024 года



Фото: senivpetro / Freepik

Дина Коблова

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