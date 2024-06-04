Верховный суд подтвердил действие патента на «Форсигу»

Верховный суд встал на сторону производителя оригинального препарата «Форсига» в споре по действию патента на дапаглифлозин. Суд также удовлетворил жалобы Роспатента и AstraZeneca, отменив постановление президиума Суда по интеллектуальным правам, где содержалась спорная позиция в отношении другого патента, относящегося к препарату. Производитель дженерика несогласен с решением суда.

Что решил Верховный суд

Верховный суд России пришел к выводу, что действие патента № 2746132 на препарат «Форсига» (МНН дапаглифлозин) компании AstraZeneca был выдан и продлен в соответствии с законом и сохраняет свое действие. Суд также удовлетворил жалобы Роспатента и AstraZeneca, отменив постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2023 по делу №СИП-570/2022, где содержалась спорная позиция в отношении другого патента, относящегося к препарату. Об этом «ФВ» сообщила пресс-служба производителя.

«Этот судебный акт еще раз подчеркнул безусловный приоритет защиты интеллектуальной собственности для фармацевтической отрасли. Надеемся, позиция высшего судебного органа станет ориентиром для регуляторов и даст новую надежду как для компаний-оригинаторов, так и для огромного числа пациентов, нуждающихся в инновационных лекарственных препаратах», — говорится в сообщении компании.

Управляющий партнер патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры» Алексей Залесов, представляющий в суде интересы KRKA, сообщил «ФВ», что компания несогласна с решением Верховного суда по постановлению президиума СИП. «Мы будем обжаловать его в надзорном порядке. Но главное даже не в этом — дапаглифлозин, когда прекратился первый патент на него, перешел в общественное достояние. Прямая норма закона — ст. 1364 Гражданского кодекса позволяет его использовать без каких-либо ограничений. Выдача второго патента не отменяет это правило. Сейчас есть правовая коллизия двух норм», — заявил Залесов.

В чем суть спора

Как рассказал «ФВ» представитель AstraZeneca российский и евразийский патентный поверенный Владислав Угрюмов, есть патент № 2337916, где запатентована группа из восьми химических соединений, включающая дапаглифлозин; есть патент № 2746132, где запатентовано одно химическое соединение — дапаглифлозин.