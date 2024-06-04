Суд США предписал J&J выплатить одну из рекордных компенсаций по делу о детских присыпках

Вице-президент J&J по судебным разбирательствам Эрик Хаас отметил, что компания будет подавать апелляцию. По его словам, решение суда Орегона противоречит результатам многолетних исследований, подтвердивших безопасность талька в детских присыпках.

J&J ведет активную работу по урегулированию 61 000 исков, связанных с тальком в США. В мае компания заявила, что выплатит 6,5 млрд долл. в течение 25 лет, чтобы прекратить судебные разбирательства.

Известно, что некоторые истцы уже получили выплаты. 22 женщинам, выдвинувшим обвинения против компании, было выплачено 2 млрд долл.

Тальк – природный минерал, который используется в присыпках благодаря его способности поглощать влагу. Однако в нем могут содержаться примеси опасного для здоровья человека асбеста из-за близости месторождений двух минералов. Как утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), все виды асбеста опасны для здоровья человека. Их попадание в организм может привести к раку легких, гортани и яичников, а также мезотелиоме.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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