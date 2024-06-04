Законопроект о снижении компенсации за использование чужих товарных знаков внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, который предоставляет судам право снижать размер компенсации за незаконное использование товарных знаков в случае, если нарушитель уже выплачивал ее по аналогичному делу. Документом также предусматривается отказ от взыскания компенсации в ряде случаев.

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 638828-8 «О внесении изменения в ст.1515 ч.4 Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно документу, суд будет вправе снизить размер компенсации за незаконное использование товарных знаков, если нарушитель уже возмещал двукратную стоимость контрафактных товаров в рамках аналогичного дела.

Как следует из пояснительной записки, документ подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда от 14 декабря 2023 года, который признал неконституционными нормы ГК в части, не позволяющей снижать компенсацию в размере двойной стоимости товаров с незаконно использованным товарным знаком в случае, когда одним действием были нарушены права сразу на несколько объектов исключительных прав.

Для определения размера компенсации суд должен учесть все обстоятельства, значимые для дела. В них входят характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, соответствие размера компенсации требованиям справедливости и соразмерности. Если суд установит наличие этих обстоятельств, то на основании заявления ответчика суд вправе отказать во взыскании компенсации.

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Дина Коблова

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