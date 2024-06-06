Количество аптек в России превысило 80 тысяч

Аналитики RNC Pharma представили рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала 2024 года. Количество аптек превысило 80,2 тыс. Динамика продаж в рублях составила 16,7%, несмотря на низкую заболеваемость в начале года. Рост денежного объема связывают с высокой инфляцией и ростом доходов населения. Аналитики также убеждены, что законопроект о введении акциза на медицинский спирт отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы.
Российский фармритейл по итогам I квартала 2024 года продемонстрировал рублевую динамику на уровне 16,7%. Как сообщили аналитики RNC Pharma, это немало удивило участников рынка: подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъема заболеваемости. Например, сопоставимые величины аналитики фиксировали в I квартале 2020 года, когда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью — заметно ниже показателей конца 2023 года.
Росту денежного объема способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция — Росстат оценивает индекс цен на лекарства в I квартале 2024 года на уровне 9,5%. Несмотря на это, натуральные объемы потребления выросли: так, прирост относительно I квартала 2023 года составил 3,3% при расчетах в упаковках. Аналитики убеждены, что это стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения: в январе—марте 2024 года они увеличились на 5,8%, по данным официальной статистики.
В марте 2024 года на российском рынке фактически работало 80,2 тыс. аптечных учреждений, что на 1,3 тыс. больше, чем в марте 2023 года. При этом динамика развития инфраструктуры в прошлом году переживала много взлетов и падений, но на фоне тренда к росту общей численности аптек прослеживается обратная картина в отношении темпов открытия новых объектов.
Активный рост потребления лекарств пока перекрывает растущие потери от перетока потребителей парафармацевтики в онлайн. Привлекательность маркетплейсов стремительно растет, и отток потребителей в категориях нелекарственного ассортимента тоже повышается. Эксперты считают, что этот процесс можно игнорировать, пока в фармрознице будет наблюдаться высокий спрос на препараты или пока крупные онлайн-игроки не возьмутся всерьез за развитие категории «красота и здоровье». Здесь отдельные направления пока отданы на откуп небольшим селлерам.
Аналитики не обошли вниманием и подготовку законопроекта «о введении акциза на медицинский спирт». Привлекательность аптечного алкоголя, используемого не по прямому назначению, в результате должна серьезно снизиться, считают в RNC Pharma. Это естественно отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы, но в глобальном смысле роль данной товарной категории для финансового благополучия отрасли несопоставимо ниже, чем это было еще 5—10 лет назад.
Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2024 года
|№
|Аптечная сеть
|Расположение центрального офиса
|Количество точек на 01.04.2024
|Доля на рынке, %, руб.
|ЛП
|не ЛП
|рынок в целом, без ЛЛО
|Классические аптечные сети
|Федеральные сети
|1
|Ригла
|Москва
|4 309
|8,4
|8,3
|8,4
|2
|Апрель
|Краснодар
|7 813
|7,2
|7,4
|7,2
|3
|Имплозия1
|Самара
|6 716
|5,9
|5,7
|5,9
|4
|ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья
|Новосибирск
|2 270
|4,9
|2,7
|4,4
|5
|ИРИС
|Москва
|2 618
|3,8
|3,5
|3,7
|6
|Вита
|Самара
|2 697
|3,6
|2,9
|3,4
|7
|Магнит1
|Краснодар
|954
|1,5
|1,7
|1,6
|8
|Максавит
|Нижний Новгород
|1 018
|1,4
|1,1
|1,3
|9
|Фармаимпекс1
|Ижевск
|800
|1,2
|1,8
|1,3
|10
|Алоэ
|Санкт-Петербург
|584
|0,8
|1,0
|0,8
|Мультирегиональные сети
|1
|Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)
|Москва
|2 169
|4,5
|4,0
|4,4
|2
|Планета Здоровья1
|Пермь
|2 410
|4,4
|3,2
|4,1
|3
|Неофарм
|Москва
|1 282
|4,1
|2,6
|3,7
|4
|Фармленд
|Уфа
|2 262
|3,6
|3,2
|3,5
|5
|Здоров.ру
|Москва
|102
|1,4
|0,0
|1,1
|6
|Социальная Аптека
|Ростов-на-Дону
|657
|1,1
|1,2
|1,2
|7
|Аптека Невис
|Санкт-Петербург
|665
|0,9
|0,9
|0,9
|8
|Антей1
|Вологда
|738
|0,8
|1,0
|0,9
|9
|Семейная Аптека1
|Благовещенск
|338
|0,8
|0,9
|0,8
|10
|Здоровье
|Усть-Лабинск
|251
|0,7
|0,5
|0,7
|Локальные сети
|1
|Губернские Аптеки
|Красноярск
|339
|0,9
|0,9
|0,9
|2
|Петербургские Аптеки1
|Санкт-Петербург
|87
|0,6
|0,5
|0,6
|3
|Аптека Диалог
|Москва
|90
|0,3
|0,5
|0,3
|4
|ОАС Челябинск
|Челябинск
|262
|0,3
|0,2
|0,3
|5
|О’Вита1
|Владивосток
|111
|0,2
|0,3
|0,2
|6
|Виста
|Симферополь
|51
|0,2
|0,3
|0,2
|7
|Нижегородская областная фармация
|Нижний Новгород
|240
|0,2
|0,2
|0,2
|8
|Волгофарм
|Волгоград
|159
|0,2
|0,5
|0,3
|9
|Аптека25.рф
|Владивосток
|38
|0,2
|0,1
|0,2
|10
|Донская Аптека1
|Ростов-на-Дону
|95
|0,2
|0,2
|0,2
|Аптечные ассоциации2
|1
|АСНА
|Москва
|17 704
|16,6
|15,3
|16,3
|2
|МФО
|Санкт-Петербург
|11 623
|14,9
|10,1
|13,7
|3
|Проаптека
|Москва
|11 218
|14,1
|4,9
|11,8
|4
|Созвездие
|Москва
|8 143
|5,6
|11,5
|7,0
|5
|Платформа Фармхаб
|Москва
|5 001
|4,3
|6,3
|4,8
|6
|Весна
|Санкт-Петербург
|4 709
|2,3
|2,3
|2,3
|7
|Надежда-Фарм
|Тамбов
|443
|0,5
|0,3
|0,5
|8
|Фармия
|Воронеж
|299
|0,2
|0,2
|0,2
|Сервисы дистанционного заказа
|1
|Аптека.Ру
|Новосибирск
|37 565
|3,8
|5,5
|4,2
|2
|Еаптека3
|Москва
|11 333
|1,7
|2,8
|1,9
|3
|Здравсити
|Москва
|30 995
|1,1
|0,9
|1,0
|4
|Ютека
|Москва
|46 815
|1,0
|0,9
|1,0
|5
|Polza.ru
|Москва
|27 496
|0,3
|0,2
|0,3
|1 Экспертная оценка.
|2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.
|3 Количество точек с учетом ПВЗ.
|Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)
Фото: krakenimages.comFreepik
Дина Коблова
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