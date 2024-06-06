Количество аптек в России превысило 80 тысяч

Аналитики RNC Pharma представили рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала 2024 года. Количество аптек превысило 80,2 тыс. Динамика продаж в рублях составила 16,7%, несмотря на низкую заболеваемость в начале года. Рост денежного объема связывают с высокой инфляцией и ростом доходов населения. Аналитики также убеждены, что законопроект о введении акциза на медицинский спирт отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы.

Российский фармритейл по итогам I квартала 2024 года продемонстрировал рублевую динамику на уровне 16,7%. Как сообщили аналитики RNC Pharma, это немало удивило участников рынка: подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъема заболеваемости. Например, сопоставимые величины аналитики фиксировали в I квартале 2020 года, когда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью — заметно ниже показателей конца 2023 года.

Росту денежного объема способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция — Росстат оценивает индекс цен на лекарства в I квартале 2024 года на уровне 9,5%. Несмотря на это, натуральные объемы потребления выросли: так, прирост относительно I квартала 2023 года составил 3,3% при расчетах в упаковках. Аналитики убеждены, что это стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения: в январе—марте 2024 года они увеличились на 5,8%, по данным официальной статистики.

В марте 2024 года на российском рынке фактически работало 80,2 тыс. аптечных учреждений, что на 1,3 тыс. больше, чем в марте 2023 года. При этом динамика развития инфраструктуры в прошлом году переживала много взлетов и падений, но на фоне тренда к росту общей численности аптек прослеживается обратная картина в отношении темпов открытия новых объектов.

Активный рост потребления лекарств пока перекрывает растущие потери от перетока потребителей парафармацевтики в онлайн. Привлекательность маркетплейсов стремительно растет, и отток потребителей в категориях нелекарственного ассортимента тоже повышается. Эксперты считают, что этот процесс можно игнорировать, пока в фармрознице будет наблюдаться высокий спрос на препараты или пока крупные онлайн-игроки не возьмутся всерьез за развитие категории «красота и здоровье». Здесь отдельные направления пока отданы на откуп небольшим селлерам.

Аналитики не обошли вниманием и подготовку законопроекта «о введении акциза на медицинский спирт». Привлекательность аптечного алкоголя, используемого не по прямому назначению, в результате должна серьезно снизиться, считают в RNC Pharma. Это естественно отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы, но в глобальном смысле роль данной товарной категории для финансового благополучия отрасли несопоставимо ниже, чем это было еще 5—10 лет назад.

Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2024 года

№ Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2024 Доля на рынке, %, руб. ЛП не ЛП рынок в целом, без ЛЛО Классические аптечные сети Федеральные сети 1 Ригла Москва 4 309 8,4 8,3 8,4 2 Апрель Краснодар 7 813 7,2 7,4 7,2 3 Имплозия1 Самара 6 716 5,9 5,7 5,9 4 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья Новосибирск 2 270 4,9 2,7 4,4 5 ИРИС Москва 2 618 3,8 3,5 3,7 6 Вита Самара 2 697 3,6 2,9 3,4 7 Магнит1 Краснодар 954 1,5 1,7 1,6 8 Максавит Нижний Новгород 1 018 1,4 1,1 1,3 9 Фармаимпекс1 Ижевск 800 1,2 1,8 1,3 10 Алоэ Санкт-Петербург 584 0,8 1,0 0,8 Мультирегиональные сети 1 Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья) Москва 2 169 4,5 4,0 4,4 2 Планета Здоровья1 Пермь 2 410 4,4 3,2 4,1 3 Неофарм Москва 1 282 4,1 2,6 3,7 4 Фармленд Уфа 2 262 3,6 3,2 3,5 5 Здоров.ру Москва 102 1,4 0,0 1,1 6 Социальная Аптека Ростов-на-Дону 657 1,1 1,2 1,2 7 Аптека Невис Санкт-Петербург 665 0,9 0,9 0,9 8 Антей1 Вологда 738 0,8 1,0 0,9 9 Семейная Аптека1 Благовещенск 338 0,8 0,9 0,8 10 Здоровье Усть-Лабинск 251 0,7 0,5 0,7 Локальные сети 1 Губернские Аптеки Красноярск 339 0,9 0,9 0,9 2 Петербургские Аптеки1 Санкт-Петербург 87 0,6 0,5 0,6 3 Аптека Диалог Москва 90 0,3 0,5 0,3 4 ОАС Челябинск Челябинск 262 0,3 0,2 0,3 5 О’Вита1 Владивосток 111 0,2 0,3 0,2 6 Виста Симферополь 51 0,2 0,3 0,2 7 Нижегородская областная фармация Нижний Новгород 240 0,2 0,2 0,2 8 Волгофарм Волгоград 159 0,2 0,5 0,3 9 Аптека25.рф Владивосток 38 0,2 0,1 0,2 10 Донская Аптека1 Ростов-на-Дону 95 0,2 0,2 0,2 Аптечные ассоциации2 1 АСНА Москва 17 704 16,6 15,3 16,3 2 МФО Санкт-Петербург 11 623 14,9 10,1 13,7 3 Проаптека Москва 11 218 14,1 4,9 11,8 4 Созвездие Москва 8 143 5,6 11,5 7,0 5 Платформа Фармхаб Москва 5 001 4,3 6,3 4,8 6 Весна Санкт-Петербург 4 709 2,3 2,3 2,3 7 Надежда-Фарм Тамбов 443 0,5 0,3 0,5 8 Фармия Воронеж 299 0,2 0,2 0,2 Сервисы дистанционного заказа 1 Аптека.Ру Новосибирск 37 565 3,8 5,5 4,2 2 Еаптека3 Москва 11 333 1,7 2,8 1,9 3 Здравсити Москва 30 995 1,1 0,9 1,0 4 Ютека Москва 46 815 1,0 0,9 1,0 5 Polza.ru Москва 27 496 0,3 0,2 0,3 1 Экспертная оценка. 2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек. 3 Количество точек с учетом ПВЗ. Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)



Фото: krakenimages.comFreepik

Дина Коблова

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