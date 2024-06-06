Минпромторг предложил откорректировать план действий по реализации «Фармы-2030»

Минпромторг предложил пересмотреть некоторые пункты плана действий по исполнению отраслевой стратегии развития. В частности, надо ускорить актуализацию перечня социально-значимых лекарственных средств.

Отдельные мероприятия в плане по реализации стратегии «Фарма-2030» необходимо сдвинуть по срокам. Например, внесение поправок в СЗЛС надо перенести на более ранний срок. Об этом на ПМЭФ на сессии, организованной Ассоциацией фармацевтических производителей ЕАЭС, заявила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, передает корреспондент «ФВ».

По ее словам, план, как и стратегия, рассчитан до 2030-го года. «Когда мы его финализировали, посмотрели, что у нас все мероприятия, которые на сегодняшний момент есть в этом плане, заканчиваются 2026-м годом. В конце 2026-го года нам потребуется, по сути дела, сделать новый план на 2027-й, 2030-й год и скорректировать те пункты, которые есть сейчас», — сказала она.

Она отметила, что некоторым пунктам надо сдвигать сроки.

«Вот у нас один из пунктов — это актуализация перечня с СЗЛС, и сегодня в плане стоит срок этой актуализации — сентябрь 2025-го года, но поскольку мы с вами должны в первом квартале, не позже марта 2025 года, запустить механизм «второй лишний», то, конечно, было бы желательно его запускать уже с актуализированным перечнем со СЗЛС. Поэтому я думаю, что вот в этом направлении нам точно надо ускориться», — прокомментировала Приезжева.

Производители считают, что в перечень необходимо включить новые нозологии и убрать оттуда препараты, которых нет в современных клинических рекомендациях. Минпромторг уже направил свои предложения по актуализации перечня СЗЛС в Минздрав.

По мнению генерального директора «Фармстандарта» Дмитрия Зайцева, надо сделать выверенную оценку влияния правила второго лишнего на каждое МНН из перечня СЗЛС. «Мы совершенно точно не хотим построить цех и потом его закрыть в случае, если препарат попадет в этот перечень, а у нас будет иностранная субстанция. Поэтому здесь очень важна работа и регуляторов, и фармсообщества по глубокому моделированию, что будет с ценообразованием, что будет с доступностью препаратов, как повлияет на конкуренцию и так далее», – сказал он.

Модератор встречи, председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин отметил, что вопросы здравоохранения требуют долгосрочного планирования. «Продолжая ежедневную работу по лекарственному обеспечению, пациентское сообщество, наука, включая R&D-центры, регуляторы, фармацевтические и химические предприятия сегодня совместно определяют дополнительные меры регулирования и меры поддержки, необходимые для поступательного обеспечения лекарственной безопасности до 2030 и 2036 года», — подчеркнул глава АФПЕАЭС.

Фото: Елена Калиновская

Елена Калиновская

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