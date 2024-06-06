Правительство внесло изменения в требования к лицензированию фармдеятельности

Правительство утвердило изменения в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности. Правила дистрибьюторской практики оптимизировали в связи с гармонизацией национального законодательства с регулированием в рамках ЕАЭС.

Правительство утвердило постановление № 756 от 01.06.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 547». Документ вносит изменения в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности.

Из Положения исключаются правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов. Их заменили «правила хранения лекарственных средств». Также правила надлежащей дистрибьюторской практики ветпрепаратов заменены на «правила надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза».

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Изменения связаны с гармонизацией национального законодательства с регулированием в рамках ЕАЭС. Ранее в этих целях оптимизировали Положение о системе маркировки лекарств и ряд других документов.

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