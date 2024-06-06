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Роспотребнадзор утвердил форму программы производственного контроля услуг по дезинфекции

Роспотребнадзор утвердил форму программы производственного контроля, которая нужна для оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Роспотребнадзор утвердил приказ № 415 от 30.05.2024, которым утверждена форма программы производственного контроля, необходимая для осуществления деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В форме необходимо указать:

  • название юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя;
  • адрес в пределах места нахождения юрлица (регистрации по месту жительства ИП);
  • адрес осуществления деятельности;
  • ФИО сотрудников, ответственных за выполнение программы производственного контроля;
  • мероприятия по соблюдению норм СанПиНа.
  • Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

    Также Роспотребнадзор намерен внести изменения в формы документов по лицензированию, дополнив их словами «деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Кроме того, ведомство подготовило проект об утверждении административного регламента по лицензированию дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

    Ранее президент подписал закон о переносе даты начала лицензирования услуг по дезинфекции на полгода: подать заявления компании могут с 1 сентября 2024 года, а проверки в рамках госконтроля могут проводиться с 1 марта 2025 года.

    В марте правительство утвердило положение о лицензировании услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В постановлении описаны требования для соискателей лицензии, указаны сроки рассмотрения заявок и перечни необходимого оборудования.
    Фото: freepik

    Дина Коблова
    pharmvestnik

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5 июня, 2024 | Просмотров: 66