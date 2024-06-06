Участники фармотрасли опасаются роста цен на лекарства из-за ввода акциза на медицинский спирт

Проект Минфина о вводе акциза на медицинский спирт необходимо доработать, считают в Госдуме. Надо сделать нулевым акциз для этилового спирта, который не только содержится в лекарствах, но и на тот, который нужен в технологическом процессе производства, а также упростить механизм оплаты акциза для фармпроизводителей.

Стремление государства закрыть все бреши по попаданию медицинского спирта на нелегальный рынок понятны. Вопрос не столько введения акцизов на спирт, так как для фармпроизводителей акциз будет нулевой, а в правоприменительной практике и формулировках, сказал на ПМЭФ-2024, зампредседателя Комитета по охране здоровья Госдумы Евгений Нифантьев, передает корреспондент «ФВ».

Формулировка, которая внесена правительством в Государственную Думу, говорит, что фармацевтические предприятия, которые производят готовые лекарственные формы, содержащие спирт, смогут вернуть уплаченный акциз. Также льготу получат предприятия, выпускающие активные фармацевтические субстанции, содержащие медицинский спирт.

«Необходимо изменение формулировки, которая будет затрагивать возврат акцизов не только для лекарств, которые содержат этиловый спирт, но для спирта, который нужен в процессе производства», — предложил депутат. Он напомнил, что этиловый спирт используется как растворитель, как реагент, реактив.

Например, при органическом синтезе субстанции платифиллина используется 10 тыс. литров спирта. В готовой субстанции платифиллина спирта нет. Другой пример — сенадексин, в процессе синтеза используется 150 литров этилового спирта, в готовой субстанции спирта также нет. «Мы можем потерять примерно 65% всех субстанций, потому что для их выпуска используют этиловый спирт. Нам нужно создавать условия для большей конкурентоспособности, а, наоборот, не отнимать эту конкурентоспособность. Но я искренне верю в то, что это техническая недоработка, и очень надеюсь, что мы с уважаемыми коллегами все-таки этот момент поправим», — отметил Нифантьев.

Также, по его мнению, надо доработать механизм возврата акциза. Сейчас предлагается, что предприятие сначала покупает спирт с полным акцизом, а потом уже возвращает денежные средства. Это может сказаться на финансовой модели отечественных фармацевтических производителей. Чтобы этого не произошло, может быть использован, например, механизм квотирования. То есть для всех производителей будут введены определенные нормы объема, по которым выбирается спирт по нулевой ставке. Если квота заканчивается в течение года, то действует полная акцизная ставка. Потом компания подтверждает документами, что спирт использовался для производства, и получает возврат уплаченных средств.