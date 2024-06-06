Мурашко сообщил о возвращении нормы отсроченного использования рецептов

Минздрав планирует внести в приказ об отсроченном использовании рецептов на лекарства норму в 30 дней, в течение которых льготники смогут пользоваться отсроченным обслуживанием в аптеках. Приказ, предусматривающий отсроченное обслуживание льготных рецептов, перестал действовать с 2022 года, и пациенты жалуются на отказ аптек брать рецепты на отсроченное обеспечение.

На онлайн-совещании президента Владимира Путина с членами правительства обсудили отказ сотрудников аптек в постановке рецептов на отсроченное обслуживание. Вопрос об этом поднял руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов.

Он сослался на опросы, по данным которых, из 3 тыс. льготников 30% указывают на отсутствие необходимого лекарства и невозможность поставить его на отложенное обслуживание, 49% — на отказ врача выписывать рецепт из-за того, что препарата нет в наличии. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности льготникам пользоваться отсроченным обслуживанием в аптеках с учетом реального времени, необходимого на закупку в том числе редких препаратов. Раньше эта норма составляла десять дней, однако регионам иногда требуется больше времени на появление препарата в аптеке.