В Москве объем производства ЛП и МИ вырос на 14% за четыре месяца 2024 года

Московские предприятия, выпускающие медицинскую и фармацевтическую продукцию, за первые четыре месяца 2024 года нарастили объем производства на 14%. Всего в этих отраслях заняты свыше 300 столичных производителей лекарств, медтехники и медизделий, рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

«Особенно заметен рост производства фармацевтических субстанций – более чем в три раза. Помимо этого, в Москве активно изготавливают вакцины, антибиотики и прочую востребованную продукцию», – сказал он. Слова чиновника приводит пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал отрасли, которые показали наибольший рост производства за пять лет. Среди них – фармотрасль, увеличившая объем производства в 3,7 раза. Например, по итогам прошлого года объем выпуска противоопухолевых лекарств вырос в 1,2 раза – тогда произвели почти 2,8 млн упаковок.

gxpnews