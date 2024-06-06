В Минздраве призвали к разработке механизма экстренной регистрации ЛП в Евразии

В Минздраве РФ считают нужным предусмотреть механизм экстренной регистрации лекарств на территории стран Евразии, к которому можно будет прибегнуть в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия или острый дефицит препарата. Такое мнение в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня озвучил заместитель главы ведомства Сергей Глаголев.

Он подчеркнул, что возможность оперативного выхода на рынок Евразии должна быть не только у прорывных инновационных ЛП, но и у их аналогов. «Я отмечу необходимость разработки общеевразийских механизмов регистрации лекарственных препаратов в чрезвычайных ситуациях, включая риски дефицитов и пандемические истории», – заявил он в ходе сессии «Новые подходы к обращению лекарственных препаратов».

Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, выступая на другой сессии ПМЭФ («Ожирение – глобальная эпидемия XXI века?»), рассказал о борьбе с ожирением в России. По данным Минздрава, ожирение диагностировано у 2,5 млн человек в стране, это 2% от населения страны. Тем не менее заболевание распространено намного шире, уверен Камкин, и может охватывать треть от всего количества жителей страны. Он добавил, что ожирение наносит серьезный экономический ущерб стране (0,7% от ВВП).

gxpnews