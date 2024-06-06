В производство противораковых препаратов в Московской области будет инвестировано более 1,2 млрд рублей

Подписание соглашения состоялось на стенде Московской области на ПМЭФ-2024. Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора – генеральный директор ООО «АлФарма» Станислав Сидоров.

«В рамках инвестиционного проекта компания построит высокотехнологичное предприятие по производству лекарственных средств. Инвестиции в реализацию проекта составят более 1,2 млрд рублей. Приступить к строительству первой очереди комплекса инвестор планирует в первом квартале 2025 года. Ввести в эксплуатацию весь комплекс площадью более 6300 кв. м планируется в первом полугодии 2028 года. На первом этапе на предприятии в городском округе Дубна создадут более 50 рабочих мест, с запуском второй очереди штат будет увеличен еще на 50 человек», – отметила Екатерина Зиновьева.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «АлФарма» разместит физико-химические и микробиологические лаборатории, производственный и упаковочный участки, «чистые», офисные и складские помещения. На производственной площадке займутся как разработкой и выпуском импортозамещающих препаратов, так и созданием новых лекарственных средств. Поставлять готовую продукцию планируется по всей России, а также в страны СНГ, Азии и Африки.

gxpnews