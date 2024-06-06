Мурашко: «Необходимо создать Ассоциацию регуляторов медпродукции стран БРИКС»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал создать Ассоциацию регуляторов медицинской продукции стран БРИКС. По мнению чиновника, это поможет отстаивать позицию содружества на других площадках. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Еще один инновационный подход в нашей коммуникации – нам видится, что создание Ассоциации регуляторов [медпродукции стран] БРИКС позволит скоординировать наши усилия, в том числе отстаивать определенные направления наших позиций на других площадках», – сказал он на сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС» на ПМЭФ.

Мурашко добавил, что уже фактически создан центр БРИКС по разработке и исследованию вакцин. «Он должен стать одним из важнейших инструментов обеспечения качественными инновационными вакцинами. Есть ряд направлений, по которым в наших странах сегодня ведутся научные разработки, и эти разработки ориентированы на те инфекционные вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся», – заключил он.

Ранее на ПМЭФ Сергей Глаголев призвал к разработке механизма экстренной регистрации ЛП в Евразии, к которому можно будет прибегнуть в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия или острый дефицит препарата.

gxpnews