ФМБА выпустит четыре орфанных препарата в 2026 году

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует в 2026 году выпустить четыре препарата для лечения орфанных заболеваний, сообщила в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель агентства Вероника Скворцова. Речь идет о препаратах для лечения мышечной дистрофии «Аталурен», легочной артериальной гипертензии «Селексипаг», синдрома короткой кишки «Тедуглутид», муковисцидоза «Трикафта».

«Научно-технологическая кооперация, созданная по инициативе ФМБА России и включающая Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека, Научно-производственный центр „Фармзащита” и группу компаний „Фармэко”, готовит к выпуску первоочередные орфанные препараты в 2026 году», – сказала она. Скворцова добавила, что при поддержке Минпромторга к работе над препаратами также были привлечены наиболее опытные фармацевтические компании.

Также на ПМЭФ первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева сообщила, что клинические исследования аллерговакцины, разработанной специалистами ФМБА, планируется начать осенью 2024 года.

«Если мы возьмем аллерговакцину – нет аналогов в мире. Это вакцина против всех поллинозов сезонных, перекрестной пищевой аллергии. <…> Осенью этого года приступаем к клиническим исследованиям», – сказала она на сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС».

Яковлева также рассказала о поставках в страны БРИКС противогриппозных вакцин агентства. «На сегодняшний день мы получили согласие на поставку вакцины [от коронавируса] „Конвасэл”, – добавила она. – Это вакцина нового поколения, проходит уже третья, заключительная фаза клинического исследования. [У нее] 85% эффективности, после 60 лет – 92%. По внутреннему мониторингу более 265 тысяч человек вакцинированы, и из них заболели меньше 1%».

Также на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал создать Ассоциацию регуляторов медицинской продукции стран БРИКС. По мнению чиновника, это поможет отстаивать позицию содружества на других площадках.

На сессии «Будущее в диагностике и лечении аутоиммунных заболеваний» Петербургского международного экономического форума член-корреспондент РАН, директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов сообщил, что сотрудники агентства разрабатывают новый цитокиновый препарат для терапии бронхиальной астмы, он может появиться через три-четыре года.

«На данный момент мы закончили доклинические исследования данного препарата, ну и, соответственно, готовимся к „клинике”», – отметил Хаитов в своем выступлении на сессии «Будущее в диагностике и лечении аутоиммунных заболеваний» Петербургского международного экономического форума.

gxpnews