Владислав Шестаков: «Рост цен на российские ЛП в 2023 году составил 4,3%»

В 2023 году цены на российские лекарства выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим годом, при этом жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) подорожали на 0,6%. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Владислав Шестаков.

«Если ссылаться на официальные данные, чем мы руководствуемся в нашей работе, в нашем аналитическом центре <…>, рост [в цене] отечественных лекарственных препаратов, сравнивая 2022 и 2023 годы, составил 4,3%», – сказал он в ходе сессии «Сделано в России: как отечественной фармацевтической продукции завоевать доверие потребителя».

Владислав Шестаков также отметил, что весь рынок импорта и отечественных препаратов вырос на 5,4%. Как ранее заметил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин, свыше половины (65%) от всего объема продаваемых в России лекарств – отечественного производства. В стоимостном выражении доля российских препаратов составляет 38%.

gxpnews