На форуме «Лекарственная безопасность» обсудили вопросы доверия общества к российским лекарственным препаратам

Владислав Шестаков, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России, принял участие в сессии «Сделано в России. Как отечественной фармацевтической продукции завоевать доверие потребителя?» Российского фармацевтического форума, проходящего 5 июня в рамках ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.

Основной темой дискуссии участников сессии стала стратегия формирования репутации российской фармацевтической отрасли, которая должна опираться на конструктивное взаимодействие регуляторов, фармацевтического бизнеса, профессионального и научного сообщества в интересах российских граждан.

В своем выступлении Владислав Шестаков отметил важность построения открытого диалога отрасли с медицинским и пациентским сообществом и подчеркнул тот факт, что российская фармацевтическая отрасль за последнее время совершила значительный технологический рывок, российские регуляторные нормы в сфере производства и обеспечения качества соответствуют лучшим мировым практикам, а производственные площадки большинства российских производителей используют при производстве современное высокотехнологичное оборудование.

«Российская фармацевтическая отрасль совершила значительный технологический рывок. Наши регуляторные нормы в сфере производства и обеспечения качества соответствуют лучшим мировым практикам, производственные площадки большинства российских производителей используют при производстве современное высокотехнологичное оборудование, что свидетельствует о том, что российские препараты не уступают зарубежным ни по качеству, ни по эффективности и безопасности. Это доказано и при регистрации препаратов, и при контроле за условиями производства, и при последующем контроле на рынке», – констатировал Владислав Шестаков.

Говоря о значимости доверия со стороны пациентского сообщества, Владислав Шестаков отметил необходимость выстраивания прямого открытого диалога и комплексной работы российских производственных компаний с врачами. «Нам нужно показать, что производители отечественных лекарств – это высокотехнологичные компании, которые инвестируют значительные средства в исследования и разработки, а их производственные площадки оснащены новейшим оборудованием, кстати, в отличие от ряда зарубежных предприятий, построенных гораздо раньше», – отметил в своем выступлении Владислав Шестаков.

gxpnews