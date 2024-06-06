Два бывших заместителя главы астраханского Минздрава осуждены за махинации с ПЦР-тестами

Экс-чиновниц на 2,5 года также лишили права занимать определенные должности. Имена осужденных не раскрываются. Ранее в СМИ сообщали, что одной из фигуранток предположительно может являться бывший первый замминистра здравоохранения Астраханской области Ольга Агафонова.

Суд и следствие установили, что в июне 2020 года первый замглавы ведомства, «действуя из корыстной и личной заинтересованности» в интересах ранее знакомого ей директора компании, занимающейся производством диагностических препаратов, а также с целью «показать себя эффективным работником» потребовала от него оказать благотворительную помощь Минздраву региона в виде безвозмездной поставки ПЦР-тестов для диагностики COVID-19. За это чиновница гарантировала беспрепятственное заключение контрактов на поставку медизделий по запросам министерства.

«Далее в ноябре 2020 года женщина, выступая организатором преступления, дала незаконное указание заместителю министра здравоохранения на подготовку документов для заключения государственного контракта с вышеуказанной фирмой на поставку тест-систем ПЦР для диагностики COVID-19 без проведения аукциона и при отсутствии необходимости в их приобретении», – уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

Замминистра в декабре 2020 года заключила два госконтракта на сумму 48 млн рублей без проведения аукциона для поставки реагентов для выявления COVID-19 при помощи метода ПЦР. При этом сроки годности большей части тестов не соответствовали требованиям и составляли менее семи месяцев. В результате в 2022 году большую часть продукции списали «в связи с излишне закупленным количеством». Ущерб Минздраву региона составил 31 млн рублей. Информацию о компании, фигурирующей в деле, правоохранители не раскрывают.

Преступную деятельность пресекли сотрудники СК совместно с УФСБ и МВД России по Астраханской области. Уголовное дело возбудили в июле 2023 года.