Eli Lilly заключила сделку с QurAlis на доклинический ЛП от нейродегенеративных заболеваний

Компания Eli Lilly добавляет очередной актив в свой портфель лекарств для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, получив эксклюзивную лицензию на препарат QRL-204 компании QurAlis. Он предназначен для восстановления функции гена UNC13A, который является фактором риска нейродегенеративных заболеваний, включая боковой амиотрофический склероз и фронтотемпоральную деменцию.

По условиям соглашения Lilly получает эксклюзивную лицензию на разработку и коммерциализацию QRL-204 и других соединений QurAlis, нацеленных на UNC13A, по всему миру. QurAlis получит авансовый платеж в размере $45 млн, а ее дальнейшие перспективы – выплата еще до $577 млн. Сейчас QRL-204 находится на доклинической стадии разработки.

В последнее время Lilly расширяет свое присутствие в области лечения нейродегенеративных болезней. В заявлении, сопровождающем сделку, содиректор Института генетической медицины Lilly и старший вице-президент по исследованиям нейродегенерации Эндрю Адамс сказал: «Генетические точные лекарства, такие как QRL-204, направленные на конкретные причинные компоненты патологии заболевания, имеют большие перспективы».

gxpnews