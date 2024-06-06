ЦРПТ: оборот некачественных ЛП заблокирован почти 400 раз благодаря системе маркировки

Внедрение системы маркировки лекарств помогло остановить оборот серий некачественной продукции уже порядка 400 раз. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил генеральный директор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Дмитрий Алхазов.

«Это, в общем-то, наверное, небольшая цифра, если ее рассматривать с точки зрения объема рынка. Но тем не менее я считаю, что эта функция в системе была задумана и реализована не зря, потому что это процесс обратимый – серию можно разблокировать», – сказал он, выступая на сессии «Новые подходы к обращению лекарственных препаратов».

Он пояснил, что из 400 случаев блокировки только 10 были отменены. И подчеркнул, что на сегодняшний день данные системы маркировки стали единственным источником для выявления дефектуры в фармацевтической индустрии. Он также сообщил, что из 40 индикаторов риска, применяемых ко всем маркируемым товарным группам, шесть относятся к фармацевтике, и это число будет расти.

gxpnews