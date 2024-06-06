Александр Быков: «Использование ИИ будет определять дальнейшее развитие здравоохранения»

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялся круглый стол «Искусственный интеллект в сфере разработки и обращения лекарственных средств, современные тренды». В дискуссии принял участие Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм». По словам эксперта, использование искусственного интеллекта (ИИ) будет определять дальнейшее развитие здравоохранения и позволит повысить доступность лекарственных препаратов.

В частности, применение технологий ИИ возможно для решения ряда административных вопросов, связанных с хранением и анализом большого количества данных, в том числе при формировании реестров пациентов с целью повышения эффективности лекарственного обеспечения. В качестве примера можно рассмотреть пациентов с хроническими неинфекционными инвалидизирующими заболеваниями. Получение льготного лекарственного обеспечения такими пациентами возможно только при наличии у них инвалидности. При этом одна из целей терапии – предотвращение инвалидизации.

Кроме того, распространены случаи, когда пациенты, восстановившие свои функции благодаря успешному лечению и, соответственно, «потерявшие» статус инвалида, больше не могут получать терапию, обеспечивающую реабилитацию. Для предотвращения таких ситуаций необходимо выработать механизм льготного обеспечения пациентов лекарственными препаратами на раннем этапе. Для реализации этого на практике первым шагом может стать создание реестра пациентов с риском инвалидизации. И здесь могут помочь ИИ-технологии: их можно использовать для оценки данных электронных медкарт пациентов на предмет этого риска.

Другая возможная область применения ИИ – выявление и контроль пациентов с неинфекционными заболеваниями из групп высокого риска развития осложнений или летального исхода. Это одна из основных задач, которая ставится перед всеми субъектами системы здравоохранения. Использование алгоритмов на основе ИИ позволило бы интегрировать данные электронных медкарт, стратифицировать пациентов в автоматическом режиме, маршрутизировать их и отслеживать качество медицинской помощи.

Кроме этого, внедрение искусственного интеллекта в процесс поиска и разработки отечественных препаратов способно сократить сроки ввода в оборот инновационных лекарств. Сегодня для этого требуются колоссальные временные и материальные ресурсы. Применение технологий позволит на годы сократить срок исследований препаратов. «Р-Фарм» и Сбер уже реализуют фундаментальные проекты в области внедрения искусственного интеллекта в процесс разработки структуры лекарственных молекул для лечения социально значимых заболеваний.

Также эксперт обратил внимание на то, что внедрение технологий в реальную практику невозможно без совершенствования регуляторной базы и государственной поддержки. «Цифровая трансформация здравоохранения – это не только внедрение множества систем и программ, но еще изменение сознания людей и переход к принятию решений, основанных на данных», – рассказал Александр Быков.

При этом представитель «Р-Фарм» отметил, что при всех своих возможностях искусственный интеллект не заменит врачей и специалистов фарминдустрии. ИИ-технологии – еще один инструмент в помощь врачу и исследователю. Окончательное принятие решения и контроль должны остаться за человеком.

gxpnews