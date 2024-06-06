«Активный компонент» за 3,8 млрд рублей построит лаборатории в Санкт-Петербурге

Петербургская фармкомпания «Активный компонент» намерена заключить с правительством Санкт-Петербурга соглашение о строительстве лабораторий и реконструкции площадки в городе Пушкине, что позволит вдвое усилить производственные мощности. Об этом сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на президента компании Александра Семенова.

Объем инвестиций оценивает в 3,8 млрд рублей. Завершить строительство планируют в конце 2025 – начале 2026 года. По словам Семенова, соглашение стало возможным благодаря первому в России кредиту по льготной ставке, выданному фармкомпании по программе льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции. Средства предоставило ПАО «Банк ВТБ». Семенов уточнил, что на согласование кредита у компании ушло полтора года.

В прошлом году в «Активном компоненте» заявили о намерении совместно с группой компаний «Протек» запустить семь новых совместных проектов по производству воспроизведенных дженериков с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей. Отмечалось, что стороны намерены по максимуму использовать появляющиеся на российском фармацевтическом рынке возможности, связанные как с замещением локальными продуктами уходящих иностранных брендов, так и с использованием различных государственных программ, стимулирующих инвестиции в этот приоритетный сектор российской экономики.

gxpnews