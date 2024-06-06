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Минпромторг распространит условия выдачи кодов для маркировки медизделий на ТСР

Минпромторг России распространит регламент выдачи кодов для маркировки медизделий на отдельные виды технических средств реабилитации (ТСР). Ранее порядок предоставления кодов для маркировки действовал только для медизделий и кресел-колясок. С началом обязательной маркировки пяти видов ТСР изделия для инвалидов внесут под единый регламент вместе с остальными медизделиями.

Типовая форма договоров на оказание услуг по выдаче кодов маркировки участникам оборота кресел-колясок и отдельных видов медицинских изделий была утверждена Минпромторгом в июле 2023 года ведомственным приказом №2756.

В конце мая 2024 года Правительство РФ постановлением №744 утвердило правила маркировки пяти групп ТСР, их маркировка станет обязательной с октября 2024 года. Под маркировку попали костыли, опоры, трости опорные и тактильные, ортезы и функциональные узлы протезов, противопролежневые подушки и матрасы, моче- и калоприемники и кресла-стулья с санитарным оснащением.

Предполагается, что обязательное присваивание кодов для ТСР стартует с осени 2024 года. Как отмечает Минпромторг, утвержденные правила маркировки ТСР позволяют предоставлять коды маркировки технических средств реабилитации участникам рынка на условиях маркировки медизделий и по товарной группе «Медицинские изделия», регламентированных ранее приказом №2765.

Минпромторг предлагает внести поправки в приказ №2765, чтобы распространить действие условий маркировки медизделий и типового договора на выдачу кодов и на технические средства реабилитации.

Обязательная маркировка медизделий последовательно вводится с 2023 года, оператором системы выступает «Оператор-ЦРПТ». Мониторинг призван воспрепятствовать незаконному производству и обороту медизделий. С 1 сентября маркировка стала обязательной для кресел-колясок. С 1 октября 2023 года правила вступили в действие для обеззараживателей воздуха и ортопедической обуви. Для слуховых аппаратов, коронарных стентов, КТ, абсорбирующего белья маркировка стала обязательной с 1 марта 2024 года.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Фото: freepik.com

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6 июня, 2024 | Просмотров: 53