Минпромторг распространит условия выдачи кодов для маркировки медизделий на ТСР

Типовая форма договоров на оказание услуг по выдаче кодов маркировки участникам оборота кресел-колясок и отдельных видов медицинских изделий была утверждена Минпромторгом в июле 2023 года ведомственным приказом №2756.

В конце мая 2024 года Правительство РФ постановлением №744 утвердило правила маркировки пяти групп ТСР, их маркировка станет обязательной с октября 2024 года. Под маркировку попали костыли, опоры, трости опорные и тактильные, ортезы и функциональные узлы протезов, противопролежневые подушки и матрасы, моче- и калоприемники и кресла-стулья с санитарным оснащением.

Предполагается, что обязательное присваивание кодов для ТСР стартует с осени 2024 года. Как отмечает Минпромторг, утвержденные правила маркировки ТСР позволяют предоставлять коды маркировки технических средств реабилитации участникам рынка на условиях маркировки медизделий и по товарной группе «Медицинские изделия», регламентированных ранее приказом №2765.

Минпромторг предлагает внести поправки в приказ №2765, чтобы распространить действие условий маркировки медизделий и типового договора на выдачу кодов и на технические средства реабилитации.

Обязательная маркировка медизделий последовательно вводится с 2023 года, оператором системы выступает «Оператор-ЦРПТ». Мониторинг призван воспрепятствовать незаконному производству и обороту медизделий. С 1 сентября маркировка стала обязательной для кресел-колясок. С 1 октября 2023 года правила вступили в действие для обеззараживателей воздуха и ортопедической обуви. Для слуховых аппаратов, коронарных стентов, КТ, абсорбирующего белья маркировка стала обязательной с 1 марта 2024 года.