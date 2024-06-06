Индийская Cadila и РФПИ за 10 млрд рублей откроют в РФ фармкомплекс

Вложения со стороны РФПИ составят до 1,5 млрд рублей. Открытие предприятия ожидается в 2027 году.

Планируется, что мощность фармкомплекса превысит 1 млрд единиц лекарственных средств и около 1,5 тысячи тонн активных фармингредиентов в год с возможностью расширения объемов производства в дальнейшем. Также индийская фармкомпания сможет локализовать выпуск препаратов в России.

«Благодаря соглашению с Cadila об инвестициях в производство лекарств, мы укрепляем фокус на обеспечение лекарственного суверенитета России и импортозамещение препаратов, которые в настоящее время ввозятся из других стран. Важно, что реализация этих проектов создает высокотехнологичные рабочие места, расширяет научный обмен и увеличивает производственные компетенции российских специалистов», – отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Cadila Pharmaceuticals – одна из крупнейших частных фармацевтических компаний Индии. В портфеле препаратов – более 850 продуктов в нескольких формах, относящихся к 45 терапевтическим сегментам и 12 специализациям, включая сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, анальгетики, гематиновые, противоинфекционные и антибиотики, респираторные средства, противодиабетические, иммунологические и онкологические препараты. Производственные мощности компании находятся в Индии и Эфиопии. По данным Pharmaoffer, выручка компании за 2023 год составила $1,9 млн.

В августе 2023 года стало известно, что компания «СафФарм», принадлежащая индийским Safecon Lifesciences и Eniker Bio Science, тоже планирует открыть фармацевтический завод в России. Предприятие построят в Мурманске и сдадут, как предполагается, в четвертом квартале 2027 года. Инвестиции в проект, включая индийский капитал, составят более 9,2 млрд рублей.