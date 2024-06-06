«Ирвин» выведет на российский рынок системы НМГ китайской Syai

Партнеры планируют вывести на российский рынок инновационное изделие для НМГ в целях улучшения точности измерений и удобства использования НМГ-технологии пациентами.

Китайский производить Syai Health Technology в 2024 году вывел на мировой рынок технологию для НМГ третьего поколения с повышенной точностью измерений и гибкой иглой, обеспечивающей безболезненность процесса установки и ношения, а также удобным интерфейсом приложения. Флагманский продукт компании – мини-система НМГ Syai Tag весом всего 1,6 грамма и размером с монету, которая крепится к коже с помощью аппликатора. Прибор можно носить с течение 14 дней без подзарядки, при этом он отправляет показания в режиме реального времени каждые 5 минут в мобильное приложение Syai Tag.

По словам председателя совета директоров группы компаний «Фармэко» Владимира Бабия, компания «Ирвин» планирует зарегистрировать и вывести устройства Syai Tag на российский рынок в течение года. При этом в компании затруднились оценить объем инвестиций в вывод устройства, а также долю рынка, на которую рассчитывает компания, сославшись на то, что давать подобные оценки преждевременно.

По данным Росстата, в России насчитывается около 5 млн пациентов с сахарным диабетом. Из них 280 тысяч пациентов страдают диабетом I типа, при котором постоянное измерение уровня глюкозы в крови является неотъемлемой частью контроля течения заболевания. В ноябре 2023 года Правительство РФ утвердило постановление №1958 об обеспечении системами мониторинга уровня глюкозы всех нуждающихся в них детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно. По состоянию на июнь 2024 года обсуждается возможность поддержки пациентов в возрасте от 18 до 23 лет, что открывает дополнительные перспективы для расширения рынка госзаказа систем НМГ.

Syai Health Technology первоначально была создана как биотехнологический стартап команды исследователей из университетов Оксфорда и Кембриджа в 2016 году. Компания привлекла десятки миллионов долларов инвестиций, в том числе от AstraZeneca и Xiaomi. Центры R&D, производственные предприятия и центры продаж располагаются в Сингапуре, Китае и Великобритании. Штаб-квартира компании располагается в Сингапуре.

Компания «Ирвин» входит в ГК «ФармЭко» и специализируется на поставках лекарств и медиделий. Ассортимент насчитывает более 12 тысяч наименований, ключевой логистический хаб компании площадью 10 500 кв. м расположен в Подольске Московской области. По итогам 2019 года компания расположилась на третьей строчки ТОП100 поставщиков медизделий на российском рынке госзаказа, а в 2020 году компания заняла 6-е место в рейтинге поставщиков рынка лекарственного госзаказа по версии Аналитического центра Vademecum.

Фото: Syai Health Technology

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