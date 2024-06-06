Сеченовский университет и «Акрихин» займутся разработкой перорального препарата от диабета

Комбинированный препарат планируется вывести на российский рынок к 2027 году, а лекарство класса GLP-1 – к 2029 году.

Стороны полагают, что отечественные разработки смогут решить проблемы ограниченных поставок лекарств от сахарного диабета из-за рубежа и их низкой доступности для пациентов. Также они уточняют, что пероральный препарат и комбинированное лекарство, позволяющее принимать одно средство вместо двух разных, значительно упростят процесс лечения пациентов.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко уточнил, что вуз имеет опыт проведения всех стадий разработки и сотрудничает с «лидерами российского фармацевтического рынка», выполняя как контрактные исследования, так и совместные проекты. «Акрихин» же планирует с помощью инновационных препаратов пополнить свой эндокринологический портфель и укрепить лекарственную безопасность и независимость национальной сферы здравоохранения.

Как уточнили партнеры, агонисты GLP-1 широко используют для лечения метаболических нарушений в Европе и США. Сегодня продажи GLP-1 составляют 55% от всех мировых продаж препаратов для лечения сахарного диабета II типа, а к 2030 году, по прогнозам экспертов, продажи агонистов GLP-1 достигнут $800 млрд в год.

Самыми популярными препаратами этого типа являются Оземпик и Wegowy от датской Novo Nordisk, а также Mounjaro от американской Eli Lilly. Препараты, изначально заявленные как лекарства от сахарного диабета II типа, позднее стали применяться в качестве средств для похудения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В мае 2024 года Минздрав РФ выдал разрешение группе компаний «Промомед» на проведение I фазы клинических исследований отечественного дженерика Mounjaro. В КИ препарата WRYC12201 примут участие 173 добровольца. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, КИ будет проходить на базе московской частной клиники «Бессалар».

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