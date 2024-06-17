Глава Минздрава Омской области ушел в отставку

По данным местных СМИ, исполнять обязанности руководителя будет первый замглавы ведомства Андрей Сухарев. «Он сейчас в отпуске. И, как только выйдет из отпуска, приступит к работе в статусе исполняющего обязанности», – уточнила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Артем Наркевич окончил Красноярский медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого в 2010 году по направлению «лечебное дело», там же прошел ординатуру и аспирантуру, затем занял должность декана медико-психолого-фармацевтического факультета. Зимой 2023 года Наркевич начал работу в Южно-Уральском государственном медицинском университете на посту проректора по стратегическому развитию, науке и инновациям.

В ноябре 2023 года Артем Наркевич сменил на посту руководителя Минздрава Омской области Александра Мураховского, возглавлявшего ведомство с 2020 года.

В апреле 2023 года Мураховского за нарушение порядка расходования выделенных на нацпроект «Здравоохранение» бюджетных средств привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов). Чиновнику назначили штраф в размере 12 тысяч рублей.