АО “В/О “Изотоп” осуществило поставку первой партии изотопа лютеций-177 в Китай

АО «В/О «Изотоп» (Научный дивизион госкорпорации «Росатом») осуществило отправку в Китайскую Народную Республику первой партии лютеция-177, произведенного на предприятии Росатома. Об этом сообщает пресс-служба АО «В/О «Изотоп»

«Поставка лютеция-177 российского производства открывает новые возможности для сотрудничества с нашими китайскими партнерами. Надеемся, что в дальнейшем это позволит достигнуть роста товарооборота между нашими странами», – отметил генеральный директор АО «В/О «Изотоп» Максим Кушнарев.

Лютеций-177 относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, на основе которого уже зарегистрированы радиофармпрепараты для терапии нейроэндокринных опухолей и рака предстательной железы. Также ведутся разработки в направлении широкого спектра нозологий (рак груди, рак легких, миелоидные заболевания, рак кожи, рак почек, рак поджелудочной железы, рак щитовидной железы, рак толстой кишки и т.д.)

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