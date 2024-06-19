В Госдуме создадут рабочую группу по стратегии лекарственной безопасности

По итогам Петербургского международного экономического форума, который проходил с 5 по 8 июня 2024 года, в Госдуме решено создать рабочую группу. Задачей ее членов будет разработка стратегии достижения лекарственной безопасности. Базой в этом вопросе станет стратегия продовольственной безопасности. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Он выразил уверенность в том, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия) способны обеспечить союз любыми лекарствами и сырьем для их изготовления. Но, несмотря на доверие партнерам, «каждая из стран разрабатывает свою стратегию лекарственной безопасности, в том числе и Россия». К этому подтолкнули, пояснил Петров, пандемия COVID-19 и проведение спецоперации, что спровоцировало изменения мировой, политической и финансовой систем.

Рабочая группа при Госдуме, продолжил он, займется отслеживанием дефектурных позиций в том числе. «Сейчас в России работают более 500 заводов, обеспечивающих производство готовых лекарственных форм. Они способны очень быстро воспроизвести практически любую мировую технологию. <…> И если что-то нам не поставляют, мы запускаем производство в России. Международное патентное право важно, но жизнь и здоровье россиян для нас, безусловно, важнее», – добавил он.

Петров также выразил уверенность в том, что Россия в ближайшем будущем начнет увеличивать объем производства фармсубстанций и снижать объем их импорта (на сегодняшний день 80% субстанций страна ввозит из Индии и Китая). Он напомнил, что правительством принята федеральная программа производства «Субстанция России», исполнитель которой Минпромторг. «Нам нужно лет пять-семь, и мы докажем, что мы полностью самодостаточны в производстве российских лекарств. Отечественная фармацевтика каждый год прибавляет 15-20% в объемах производства. Ни у кого в мире нет такого роста», – считает депутат.

Ранее, в феврале 2024 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором потребовал создать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию, которая займется вопросами использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности России. В апреле 2024 года правительство определило функционал и особенности работы подкомиссии, а также выделило ведомства, представители которых войдут в ее состав.

gxpnews