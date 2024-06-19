Novavax подала в FDA заявку на одобрение обновленной вакцины от COVID-19

Компания Novavax подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой одобрить обновленную версию своей вакцины против COVID-19 на основе белка, NVX-CoV2705, для лиц в возрасте 12 лет и старше. Она охватывает в том числе штамм JN.1, который стал преобладающим в последнее время.

Этот шаг соответствует рекомендациям FDA, Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по использованию линии JN.1 в предстоящем осеннем сезоне. Например, ранее, в июне, Консультативный комитет FDA по вакцинам и сопутствующим биологическим продуктам рекомендовал в ходе предстоящей осенней прививочной кампании сделать акцент на борьбе именно с этим штаммом.

Модернизированная вакцина Novavax показала многообещающие результаты: широкие перекрестные нейтрализующие антитела эффективны против штаммов, включая KP.2 и KP.3. Полученные результаты позволяют предположить, что вакцина может обеспечить защиту от эволюционирующих вариантов, к примеру, из группы FLiRT.

gxpnews