Препарат «Одекромон» компании «Сотекс» представлен на конференции по гастроэнтерологии

Компания «Сотекс» приняла участие в научно-практической конференции с международным участием «Гастроэнтерология двух столиц», которая состоялась 4—5 июня. В мероприятии приняло участие более тысячи врачей.

«Гастроэнтерология двух столиц» — традиционное место встречи ведущих специалистов, которые готовы делиться своими знаниями и компетенциями с коллегами не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других городов, отметили в «Сотекс».

В рамках мероприятия освящались актуальные для врачей гастроэнтерологического профиля темы. Препарат «Одекромон» был представлен в рамках доклада заведующего отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного-практического центра (МКНЦ) им. А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н. Дмитрия Бордина «Желчнокаменная болезнь до и после холецистэктомии». Эксперт сделал акцент на том, что «Одекромон» — гимекромон от «ФармФирмы «Сотекс» — может считаться полноценной заменой ушедшему с рынка референтному европейскому препарату с гимекромоном.

Участвуя в подобных специализированных мероприятиях, «Сотекс» стремится повысить доступность современных отечественных научных достижений для сохранения здоровья людей.

gxpnews