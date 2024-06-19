Минздрав отозвал регудостоверение на абортивный ЛП «Гинепристон»

Минздрав РФ отозвал 15 регистрационных удостоверений на лекарства и два на фармацевтические субстанции («Тимазид» (зидовудин) и «Ацикловир» (ацикловир) от АО «Производственно-коммерческая ассоциация «АЗТ»). Документы аннулированы по заявлениям их владельцев. Информация об этом появилась в Госреестре лекарственных средств.

В частности, регудостоверений лишились препараты «Цефантрал» (цефотаксим), «Цезолин» (цефазолин), «Тизим» (цефтазидим) от индийской компании «Люпин Лимитед». Это бактерицидные порошки для внутривенного и внутримышечного введения.

Также отменены регудостоверения на «Мелоксикам ШТАДА» (мелоксикам), «Дикловит» (диклофенак), «Тромблесс» (гепарин натрия), «Тромблесс Плюс» (бензокаин+гепарин натрия+декспантенол+троксерутин) от производителя АО «Нижфарм», применяемые при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Помимо прочего, в список также вошли лекарства, предназначенные для пациентов с нарушением частоты и/или регулярности сердечных сокращений: «Импликор» (ивабрадин+метопролол) от французской «Лаборатории Сервье», «Энзикс» (индапамид+эналаприл) от АО «Нижфарм» и «Лозартан Маклеодз» (лозартан) от индийской «Маклеодз Фармасьютикалз».

Отозваны регудостовернеия и на «Янумет Лонг» (метаформин+ситаглиптин) от нидерландской «Мерк Шарп и Доум Б.В.», используемой для стартовой терапии сахарного диабета 2 типа, «Мак-пас Плюс» от индийской «Маклеодз Фармасьютикалз» (противотуберкулезный препарат), а также «Гинепристон» (мифепристон) для прерывания беременности, венотонизирующее средство «Стимулвен» (гесперидин+диосмин) и сироп от кашля «Бромгексин ШТАДА» (бромгексин) от АО «Нижфарм».

Среди перечисленных препаратов две комбинации не имеют зарегистрированных аналогов, однако включенные в них МНН зарегистрированы как самостоятельные препараты.

gxpnews