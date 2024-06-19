Комитет Госдумы поддержал законопроект о введении акциза на медспирт

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о новых подакцизных товарах, рекомендовав нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на донастройку налоговой системы в РФ.

Документ, в частности, предусматривает введение акциза на фармсубстанцию этанола и спиртосодержащие лекарства, которые не включены в перечень, утверждаемый правительством РФ. Ожидается, что в нем будет перечислена фармпродукция, которая не является источником для производства нелегального алкоголя или алкогольным суррогатом.

«Для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению предусмотрено признание подакцизными товарами фармацевтической субстанции спирта этилового, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов, не включенных в соответствующий перечень, утверждаемый правительством РФ», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Ставка акциза на фармсубстанцию этанола, отгружаемую фармпроизводителям, а также аптечным и медицинским организациям, устанавливается в размере 0 рублей. Кроме того, предусмотрено освобождение от налогообложения аптечных организаций, изготавливающих лекарства, признаваемые подакцизным товаром.

gxpnews