Минздрав отменил регистрацию двух не имеющих аналогов комбинированных лекарств

Минздрав отменил 15 регистрационных удостоверений (РУ) на лекарства и два на субстанции. Среди лекарств две комбинации не имеют зарегистрированных аналогов, при этом составляющие комбинацию МНН зарегистрированы как монопрепараты.

В Госреестре лекарственных средств 17 июня опубликованы материалы об отмене регистрации лекарств и фармсубстанций. Регистрационные удостоверения (РУ) аннулированы по заявлениям их владельцев.

Практически все лекарства имеют аналоги. Исключения составили два комбинированных препарата. Один из них выпускает Servier под торговым наименованием «Импликор» для лечения стабильной стенокардии. Продажи препарата, согласно данным AlphaRM, начались в 2018 году, пик пришелся на 2022 год, тогда было продано 20 тыс. упак. на 30,9 млн руб., в 2023 году продажи снизились втрое до 10,8 упак. Препарат содержит ивабрадин и метопролол, которые как монопрепараты выпускают другие производители.