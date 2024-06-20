Испытание новой вакцины от туберкулеза на добровольцах проведут в 2025 году

Испытание новой противотуберкулезной вакцины «ГамТБвак» проведут на добровольцах в конце 2025 года, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В 2026 году планируется подача документов на ее регистрацию в Минздрав.

Несколько тысяч человек пройдут вакцинацию новым препаратом против туберкулеза «ГамТБвак» в конце 2025 года, а в 2026 году планируется подача документов на ее регистрацию в Минздрав. Об этом глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС.

«Считаю, создание нового препарата от туберкулеза, который на первых этапах работал бы совместно с БЦЖ, а со временем, я думаю, заменил бы БЦЖ, находится на третьей стадии клинических испытаний», — заявил Гинцбург.

Новая вакцина «должна в принципе изменить эпидемиологию» туберкулеза. Ее планируют использовать для повторной вакцинации от заболевания подростков и взрослых. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами.

Как писал «ФВ», Этический комитет Минздрава одобрил проведение клинического исследования препарата в середине июня 2021 года. Тогда речь шла, предположительно, о III фазе клинисследований. Результаты первых двух фаз испытаний уже были опубликованы в международной базе клинических исследований ClinicalTrials.

В феврале Роспатент включил вакцину от туберкулеза Центра им. Гамалеи в TOP10 лучших российских изобретений 2020 года.

Туберкулезная вакцина БЦЖ остается единственным препаратом на протяжении более 100 лет. БЦЖ изменила заболеваемость (и снизила смертность) у детей. В большей степени это касается тяжелых форм. Однако защита со временем ослабевает. Вакцина не защищает подростков и взрослых, на долю которых приходится 90% случаев туберкулеза. Но главный «провал» — защита от легочного туберкулеза, которая весьма изменчива. Эффективность в разных исследованиях варьируется от 0 до 80%. 10 млн случаев туберкулеза в год это подтверждают.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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