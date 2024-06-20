FDA одобрило 21-валентную пневмококковую вакцину для взрослых

В США одобрили 21-валентную пневмококковую вакцину для взрослых от MSD. Препарат появится на рынке к концу лета.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило 21-валентную пневмококковую вакцину для взрослых Capvaxive. Об этом сообщил разработчик препарата — компания MSD (Merck& Co. — в США и Канаде).

Это первая пневмококковая конъюгированная вакцина, разработанная специально для взрослых и призванная обеспечить более широкую защиту, чем доступные на рынке прививки, указывает производитель.

В ходе исследований, в которых принимали участие различные категории взрослого населения, вакцина вызвала иммунный ответ против 21 серотипа или вариации бактерий, на которые она направлена. Препарат появится на рынке к концу лета в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Стоимость одной дозы вакцины составит 287 долл.

«Capvaxive включает восемь уникальных серотипов, не охватываемых другими одобренными в настоящее время пневмококковыми вакцинами; эти серотипы были ответственны примерно за 27% случаев IPD у взрослых в возрасте 50 лет и старше и примерно за 30% у взрослых в возрасте 65 лет и старше, основываясь на тех же данных CDC», — говорится в сообщении MSD.

В прошлом году FDA одобрило пневмококковую вакцину Prevnar 20 для детей до 17 лет. Препарат защищает от наибольшего количества серотипов вируса на педиатрическом рынке, сообщил производитель.

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