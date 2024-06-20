J&J снова возглавила рейтинг самых дорогих фармбрендов в мире

Brand Finance опубликовала рейтинг самых сильных мировых брендов. В него вошли ряд фармкомпаний, таких как J&J, Pfizer, Eli Lilly и Novo Nordisk.

Johnson & Johnson стала лидером в рейтинге самых дорогих фармацевтических брендов в мире шестой год подряд. Стоимость бренда выросла на 5% до 13,4 млрд долл., следует из отчета консалтинговой компании Brand Finance. Аналитики упоминают, что компания выделила в отдельную структуру бизнес по выпуску потребительских товаров медицинского назначения Kenvue.

Далее следуют Roche со стоимостью бренда 8,8 млрд долл., Pfizer — 6,1 млрд, MSD (Merck& Co. — в США и Канаде) — 6,1 млрд. Все они не изменили своих позиций в рейтинге.

Компании Eli Lilly (5,9 млрд долл., пятая строка) и Novo Nordisk (5,1 млрд долл., восьмая строка) показали самые впечатляющие результаты роста стоимости брендов: на 53 и 64% соответственно.

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Под стоимостью бренда понимается чистая экономическая выгода, которую владелец бренда получит от лицензирования бренда на открытом рынке. Сила бренда — это эффективность работы бренда по нематериальным показателям по сравнению с его конкурентами.

Фото: 123rf.com

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