Минобрнауки подготовило порядок планирования федпрограммы по генетическим технологиям

Формированием плана тематики проектов в случае принятия документа будет заниматься Курчатовский институт, который выступает головной научной организацией при реализации федпрограммы. Он будет составлять проект плана на основе данных от Минобрнауки и исполнителей программы. В предоставляемой институту информации должны быть обозначены предложения по мероприятиям, ожидаемым результатам, целевым показателям и видам работ.

Курчатовский институт сможет направлять запросы в ведомства и организации, участвующие в формировании плана. Минобрнауки предлагает установить 15-дневный срок на предоставление предложений в ответ на запрос посредством единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). После этого институт должен сформировать в течение 10 рабочих дней проект плана.

В проекте порядка указывается, что на базе Курчатовского института должен быть сформирован научно-технический совет. Этот орган должен будет рассматривать сформированный проект плана и в течение 30 дней подготавливать заключение и рекомендации, которые будут направляться в Курчатовский институт. Свои рекомендации в течение 15 дней должно прислать и Минобрнауки. Если Минобрнауки не имеет замечаний к проекту плана, оно должно передать в течение 15 дней финальную версию плана совету при институте.

Помимо этого, научно-технический совет будет уполномочен рассматривать предложения о внесении изменений в комплексный план научных исследований, проводящихся по федпрограмме, а также оценку результатов реализованных проектов. Изменения может предлагать Минобрнауки по согласованию с Курчатовским институтом. Предлагаемые корректировки могут затрагивать сведения об ожидаемых показателях, перечень исполнителей и соисполнителей мероприятий, информацию об источниках и объемах финансирования.

Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019–2027 годы утвердил в апреле 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ. Программа предполагает создание центров геномных исследований и подготовку комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий.

В июне 2023 года Правительство РФ продлило срок действия программы до 2030 года. Также в прошлогодних изменениях было указано, что Курчатовский институт с 2024 по 2027 год получит 8,8 млрд рублей на создание и развитие научных лабораторий и центров геномных исследований мирового уровня.