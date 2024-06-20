В Уфе возбудили дело из-за поставки не соответствующих регдосье тренажеров для реабилитации

Прокуратура Башкирии сообщила, что изделия были обнаружены во время проверки закупок медучреждений региона в кооперации со специалистами территориального органа Росздравнадзора. Закупками занималось ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан».

В ходе проверок выяснилось, что поставленные медизделия не зарегистрированы в России, а их параметры отличаются от заявленных производителем и указанных в документах. В соответствии с заключением экспертов, установить качество оборудования было невозможно. Недоброкачественные медицинские аппараты изъяты и выведены из пользования больниц. В результате бюджету республики причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей.

По данным ЕИС в сфере закупок, в марте 2023 года контракт на поставку восьми устройств Pablo для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи производства австрийской Tyromotion GmbH на общую сумму 12,8 млн рублей с ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан» заключило ООО «Медстандарт». Отгрузки изделий были произведены с сентября по ноябрь 2023 года.

В конце ноября 2023 года территориальный орган Росздравнадзора по Республике Башкортостан разослал информационное письмо об обнаружении незарегистрированного изделия, которое сопровождалось регудостоверением на упомянутый выше прибор. Претензии регулятора вызвал внешний вид, который отличался от описанного в регудостоверении, комплектность аппарата, а также программное обеспечение, не указанное в документах. В результате оборот выявленных медизделий был приостановлен.