Завод «Сфера-Фарм» в Калужской области приобрели за 1,4 млрд рублей

В состав лота входил комплекс зданий общей площадью 17,7 тысячи кв. м, а также земельные участки площадью 3 гектара, узкоспециализированное и электронное оборудование, инструменты и инвентарь. На предприятии имеется четыре линии для производства растворов глюкозы 5%, декстрозы 5% в бутылях, аминокислот и раствора для перитонеального диализа в полимерных пакетах.

В феврале 2024 года Российский аукционный дом сообщил, что начальная цена на объект снижена до 1,9 млрд рублей (с изначальных 2,1 млрд), а в апреле минимальную стоимость лота снизили до 1 млрд рублей.

Процедура признания банкротства «Сфера-Фарм» началась еще в июле 2018 года. Тогда госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» обратилась в Арбитражный суд Калужской области с заявлением о признании несостоятельности компании из-за ее долга в размере 4,1 млрд рублей (2,6 млрд рублей – основной просроченный долг, 1,4 млрд – неустойка на основной просроченный долг, 51,5 млн рублей – неустойка по просроченным процентам). Средства были выданы на реализацию проекта «Строительство завода по производству инфузионных растворов, а также парентерального питания». В результате суд ввел компанию в процедуру наблюдения до 7 февраля 2019 года.

В ноябре 2018 года суд присвоил Внешэкономбанку статус залогового кредитора в отношении требования на сумму 1,9 млрд рублей, так как компания при заключении кредитного соглашения заложила ему часть своего имущества.

В сентябре 2020 года суд прекратил производство по делу о банкротстве и утвердил мировое соглашение. Однако в июне 2022 года конкурсный кредитор – госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» – обратился в суд с требованием расторгнуть мировое соглашение и возобновить банкротство. В сентябре соглашение было расторгнуто, а процедура банкротства – возобновлена. Наблюдение за компанией установили до 8 марта 2023 года. Несмотря на то что «Сфера-Фарм» неоднократно подавала апелляции об отмене решения, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, неполное установление обстоятельств, имеющих значение для дела, в марте 2023 года компания была снова признана банкротом.

По данным СПАРК-Интерфакс, убытки «Сфера-Фарм» за 2019 год составили 333,9 млн рублей, за 2020 год – 332,1 млн рублей, за 2021 год – 869,7 млн рублей, за 2022 год – 1,1 млрд рублей, за 2023 год – 1,9 млрд рублей. Убыток чистых активов в 2023 году составил 5 млрд рублей.

АО «Фаворит Трейд» зарегистрировано в октябре 2010 года в Москве. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля фармпродукцией. Выручка «Фаворит Трейд» в 2023 году составила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль – 738,3 млн рублей.