«Монастырёв.рф» сворачивает региональную экспансию

В Хабаровском крае «Монастырёв.рф» на данный момент принадлежит 56 аптек, в Москве и Московской области – 10 точек, в Новосибирске – всего две. Основатель и гендиректор компании Александр Монастырёв подтвердил Vademecum информацию о намерении найти покупателей на аптеки. «Мы просто хотим повысить свою эффективность и сконцентрироваться на работе в Приморском крае, – поясняет предприниматель. – Продажа отделений происходит из-за наших внутренних финансовых сложностей, у нас не хватает денег на закупку товара».

В качестве возможных покупателей компания рассматривает крупных федеральных операторов. Игроки, ознакомившиеся с офертой Монастырёва, говорят, что к решению о сокращении охвата сети фармритейлера подтолкнуло в том числе ужесточение кредитной политики со стороны ведущих дистрибьюторов.

Большинство аптечных учреждений оформлены на юрлицо ООО «Радника». По данным СПАРК-Интерфакс, компания зарегистрирована в 2013 году во Владивостоке. Единственным бенефициаром ООО «Радника» выступает Александр Монастырёв. Товарооборот хабаровских аптек сети составил 2,2 млрд рублей по итогам 2023 года. Общий объем товарных остатков в этих точках продавец оценивает в 155 млн рублей.

Компания «Монастырёв.рф» основана в 1996 году во Владивостоке. До 2011 года «Монастырёв.рф» управлял только одной аптекой. Согласно данным Аналитического центра Vademecum, в 2021 году выручка компании составила 8,3 млрд рублей, в 2022 году – почти 11 млрд рублей, в 2023 году – 11,7 млрд рублей. Более семи лет «Монастырёв.рф» входит в первую тридцатку игроков ТОП200 аптечных сетей Vademecum. В 2023 году аптечная сеть заняла 24-е место с 275 точками.

Региональная экспансия «Монастырёв.рф» началась в 2019 году. Только в Москве сеть планировала в течение одного 2020 года запустить не менее ста аптек, в том числе в сотрудничестве с продуктовой сетью «ВкусВилл». Однако всего за пять лет удалось открыть в столице и городах Московской области 8 и 2 точки соответственно.

Последняя крупная распродажа в фармритейле произошла в прошлом году после объявления о банкротстве сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Однако история рынка знает примеры, когда переуступка региональных активов не была связана с планами собственников выйти из бизнеса окончательно. Так, в 2014 году управленцы объединенных аптечных сетей «36,6» и A.v.e. Group приняли решение продать аптеки в «неэффективных» регионах и сосредоточиться на развитии в Москве и Московской области. Как отмечал тогда Темур Шакая, занимавший на тот момент пост председателя совета директоров A.v.e. Group, региональным аптечным сетям выгодно выкупить аптеки крупных игроков, так как «они покупают уход конкурирующего бренда».

Фото: Максим Новиков/Vademecum

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