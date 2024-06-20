Мишустин рассказал о федпроектах по борьбе с диабетом, раком, гепатитом С и ССЗ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о федеральных проектах, которые войдут в состав нового федерального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Один из них будет связан с развитием федеральных медицинских организаций и направлен на улучшение физической доступности медицинской помощи для людей. Остальные будут нацелены на улучшение лечения таких заболеваний, как рак, диабет, гепатит С и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Об этом он рассказал на стратегической сессии, посвященной нацпроекту.

Говоря о доступности медпомощи, он подчеркнул, что крупные медицинские научно-исследовательские центры должны принимать и лечить всех россиян вне зависимости от их места проживания. Кроме того, реализация федерального проекта позволит этим учреждениям не только лечить пациентов, но и активно продвигать научные исследования.

«Эти исследования направлены в первую очередь на внедрение передовых технологий, и такие крупные центры принимают граждан всех регионов, что очень важно, подчеркну это, вне зависимости от места проживания, предоставляя пациентам самые современные высокотехнологичные новые методы лечения», – заявил Мишустин.

Федеральные проекты, предполагающие упрощение получения медпомощи пациентами, страдающими раком, диабетом, гепатитом С и ССЗ, будут включать такие задачи, как решение проблем с лекарственным обеспечением и расширение доступа к современным методам лечения для всех нуждающихся, как в амбулаторном режиме, так и в стационарах.

О запуске нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» президент РФ Владимир Путин заявил в феврале 2024 года, выступая с посланием Федеральному собранию. Он направлен на увеличение продолжительности жизни населения. Сегодня этот показатель составляет 73 года, а к 2030 году он должен подняться до 78 лет. «В дальнейшем мы должны выйти на уровень 80 плюс», – говорил глава государства.

gxpnews