Силуанов: акциз на фармсубстанцию этанола не затронет 1,5 млн декалитров спирта

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о разработке механизма, сопутствующего принятию закона об обложении акцизом фармсубстанции этанола, который не допустит подорожания лекарств, где используется спирт. По его словам, новый акциз не затронет около 1,5 млн декалитров спирта, используемого для производства лекарств.

«Дорабатываем механизм, чтобы все предложения, которые касаются спирта и фармсубстанции, ни в коем случае не повлияли на стоимость лекарственных препаратов в аптеках. Только сегодня прошло обсуждение в правительстве, договорились, что фармсубстанции для производства лекарственных препаратов будут исключены из-под налогообложения в объеме до 500 тысяч декалитров на одно предприятие, которое производит соответствующие лекарственные препараты», — заявил министр, выступая в Госдуме.

Силуанов уточнил, что общий объем производства спирта и фармсубстанций по итогам 2023 года составляет 5,2 млн декалитров. «То есть мы определили необходимый размер, который не подпадет под налогообложение, исключительно необходимый для производства лекарственных препаратов», — пояснил министр.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается одновременно как ввести акциз на фармсубстанцию спирта, так и предоставить полный вычет акциза на спирт, использованный при производстве лекарств. Как считают в правительстве, это необходимо для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению.

Данная инициатива вызывает множество споров. В частности, председатель Общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев ранее говорил, что законопроект о введении акциза на спирт заявленной цели – предотвращения оборота нелегально произведенного спирта – он может не достигнуть. При этом подчеркивалось, что акциз является косвенным налогом, добавляемым к цене товара, и, соответственно, его введение отразится на конечной стоимости лекарств.

gxpnews