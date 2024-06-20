«Потрачено только 26% от суммы»: глава Хабаровского края заявил о срыве поставок ЛП от диабета

К сегодняшнему дню на льготные лекарства от диабета в Хабаровском крае потрачено только 26% от заложенной на весь год в бюджете региона суммы. В связи с этим множество нуждающихся вынуждены покупать препараты самостоятельно или вовсе остаются без них. На проблему массово жалуются жители городов, в том числе краевой столицы – Хабаровска. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Дмитрий Демешин.

«На закупки жизненно важных лекарств больным диабетом потрачено только 26% от заложенной в бюджете суммы. А ведь уже заканчивается первое полугодие. Срыв поставок – персональная ответственность регионального соцблока», – заявил он. Демешин решил самостоятельно разобраться в проблеме и устранить ее, а также добиться наказания для тех, кто допустил срыв поставок.

По информации Демешина, в регионе проживает несколько тысяч диабетиков первого и второго типа. Он пообещал решить вопрос обеспечения инсулином по льготным рецептам в ближайшее время. Ранее глава региона рассказывал, что с проблемами при получении льготных лекарств по рецептам столкнулись не только диабетики. Тогда правительству Хабаровского края было поручено задействовать средства резервного фонда для обеспечения жителей медикаментами.

«Мы сейчас на стадии середины года, но вопрос не разрешен, а, наоборот, усугублен. Люди „порят“ власть, это оправданно», – подчеркивал Дмитрий Демешин.

gxpnews