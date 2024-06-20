«Фармстандарт» закупит нусинерсен почти на 6 млрд рублей для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан озвучила победителя двух аукционов на поставку для благотворительного госфонда «Круг добра» препаратов с МНН нусинерсен («Спинраза» (Biogen) и «Лантесенс» («Генериум»)), применяемых для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Исполнителем контрактов станет «Фармстандарт». У заявителя не было конкурентов, поэтому аукционы будут заключены по максимальной стоимости. Начальная цена одного контракта на поставку 1765 мл нусинерсена в форме раствора для интратекального введения – 1,5 млрд рублей, второго (5145 мл) – 4,4 млрд рублей.

Напомним: «Генериум» зарегистрировал свой препарат против СМА «Лантесенс» в апреле 2024 года. Это первый российский дженерик ЛП «Спинраза». Его стоимость ниже на 25% по сравнению с референтным препаратом.

gxpnews