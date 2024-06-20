Основные трудности работы зарубежной фармкомпании в России под санкционным давлением

Не будет преувеличением сказать, что для нас как международной фармацевтической компании рост и развитие на российском рынке в последние годы сопряжен в первую очередь с преодолением внешнего давления (санкций «западных стран»).

Несмотря на то что фармацевтика является, наверное, самой защищенной индустрией от санкций, вводимые в отношении других отраслей экономики ограничения оказывают свой негативный эффект и на регистрацию, производство, реализацию лекарственных препаратов в России. Своеобразным «бутылочным горлышком» фармацевтики являются ограничения, вводимые в отношении российских банков, страховых, телекоммуникационных компаний. Все труднее становится найти российский банк для осуществления платежей за границу за поставляемый товар. Нет необходимости в подробностях описывать, насколько критично для ведения бизнеса в такой большой стране, как Россия, наличие у медицинских представителей качественной мобильной связи и интернета, а все крупные операторы уже находятся под теми или иными ограничениями. Стоит отдать должное некоторым компаниям, попавшим под такие ограничения, в их стремлении исключить этот риск посредством изменения корпоративной структуры управления, но это становится делать все сложнее.

Запрет на осуществление инвестиций в Россию, который был введен некоторыми странами в 2022-2023 годах, оказал свое негативное влияние на деятельность международных фармацевтических компаний в России. Инвестирование определяется как вложение капитала или других активов с целью получения прибыли, и не все из них были запрещены. Тем не менее компании, видимо, решили перестраховаться и на первых порах ограничили все инвестиции в маркетинговую активность, а также приостановили проведение клинических исследований. Если вложения в маркетинговую активность спустя время стали понемногу возобновляться, ситуация с клиническими исследованиями до сих пор не улучшилась. Это прямо подтвердил представитель Минздрава на прошедшем недавно Российском фармацевтическом форуме им. Н. А. Семашко в Санкт-Петербурге, который указал, что заявки на проведение клинических исследований за последние два года со стороны международных фармацевтических компаний сильно сократились. Генеральная лицензия США № 6С, которая вывела из-под действия санкций сделки, которые относятся к проведению клинических исследований или осуществлению иной медицинской исследовательской деятельности, не разрешила данную проблему. Она по-прежнему остается нерешенной.

Другим неприятным моментом является ограничение поставок в Россию некоторых товаров, часть из которых является комплектующими к медицинским изделиям либо необходимы на стадии регистрации лекарственных средств. Несмотря на то что, согласно Постановлению Правительства РФ от 1 апреля 2022 года № 552, при проведении технического обслуживания было легализовано использование комплектующих, не предусмотренных в технической документации (при условии подтверждения их безопасности ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора), подавляющее большинство международных компаний, по данным IMEDA, пошли путем получения лицензий от контролирующих органов США, ЕС на поставку «оригинальных» комплектующих в РФ. Следует отметить, что подобные лицензии одобрялись без особых задержек и с минимальными проволочками.

Наконец, 12-й пакет санкций ЕС, который ввел запрет на предоставление российским организациям некоторого программного обеспечения, а также услуг. Примечательно, что данный запрет затрагивает предоставление программного обеспечения и услуг даже тем российским юридическим лицам, которые являются дочерними компаниями юридических лиц ЕС. Указанный запрет вступает в силу с 20 июня, поэтому компании уже давно провели все необходимые консультации, оценили свои риски и разработали план действий. Данный пакет санкций внесет существенные коррективы не только в части предоставления российскому подразделению европейского программного обеспечения, но также в части взаимодействия европейских коллег с российскими. Не исключено, что такое взаимодействие будет полностью исключено. В сложившейся ситуации компании, скорее всего, пойдут по пути получения лицензий от регуляторов ЕС для продолжения своей деятельности в привычном для них режиме. Мне хочется надеяться на лояльное отношение регулирующих органов ЕС при предоставлении таких лицензий для фармацевтической отрасли, а также на то, что другие страны не последуют примеру ЕС и не введут аналогичные 12-му пакету санкций ЕС запреты.

В заключение я хотел бы отметить социальную направленность нашей отрасли, ее ключевое значение для реализации одного из основных прав человека, которое закреплено в международных договорах по правам человека, – право на здоровье. Я уверен, что во многом благодаря данному обстоятельству поставки лекарственных препаратов в РФ не прекратятся и будут найдены все решения, которые позволят нам и дальше осуществлять нашу ключевую цель – обеспечение наших пациентов качественными лекарственными препаратами.

gxpnews