Собянин рассказал о замещении иностранной фармпродукции столичными предприятиями

Фармацевтический кластер в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис „Москва“» включает 12 компаний. За время работы они вложили в экономику города свыше 40 млрд рублей, рассказал в своем телеграм-канале столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что сегодня фармпроизводители Москвы взяли курс на замещение импортных лекарств.

«Предприятия активно замещают на внутреннем рынке иностранную продукцию, разрабатывают оригинальные препараты», – сообщил он, уточнив, что, например, одна из компаний на площадке «Печатники» в ОЭЗ с 2020 года зарегистрировала около 50 «секретов производства». Ее название мэр не сообщил.

Глава города также напомнил, что на территории Москвы функционируют свыше 300 заводов по выпуску лекарств (всего таких – 95), медтехники и медизделий. Только в прошлом году открыто два крупных фармацевтических завода на площадке «Алабушево». «Продолжаем формировать крупнейший в России фармацевтический кластер в особой экономической зоне», – добавил Сергей Собянин.

Ранее он заявлял, что Москва – один из главных центров развития отечественной фарминдустрии. Одним из механизмов, которые могут вывести столичную фармотрасль в лидеры среди регионов РФ, мэр называет офсетные контракты. Решение о внедрении такого метода было принято столичным правительством 10 лет назад, в его основе – создание победителем аукциона нового производства в обмен на гарантированные закупки городом части выпускаемой продукции.

«В наши дни офсеты стали важнейшим инструментом обеспечения безопасности и технологического суверенитета России. И конечно, неслучайно, что максимально востребованными они оказались именно в сфере медицины», – говорил Собянин.

gxpnews