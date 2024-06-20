FDA одобрило 21-валентную пневмококковую вакцину для взрослых от Merck

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило об одобрении вакцины нового поколения Capvaxive для защиты лиц 18 лет и старше от пневмококковой инфекции, разработанной Merck. Ожидается, что препарат будет доступен к концу лета, говорится на сайте фармпроизводителя.

Пневмококковая инфекция распространяется через респираторные выделения – воздушно-капельным путем, причем дети младше пяти лет и взрослые 65 лет и старше подвергаются повышенному риску заражения. Заболевание может привести к инфекциям в нескольких частях тела, включая легкие, в результате чего появляется риск развития пневмонии.

Как сообщают в компании Merck, Capvaxive способна вызвать иммунный ответ против 21 серотипа или вариации бактерий. «Capvaxive включает восемь уникальных серотипов, не охваченных другими одобренными в настоящее время пневмококковыми вакцинами», – говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Также производитель лекарств сообщил, что оптовая цена вакцины составляет $287 за дозу, но большинство людей, скорее всего, смогут привиться бесплатно – по страховке.

В настоящее время Merck располагает двумя одобренными прививками от пневмококка: это Vaxneuvance, которая вводится младенцам старше шести недель, и Pneumovax 23 для взрослых в возрасте 50 лет и старше, а также двухлетних детей и старше, которые находятся в группе повышенного риска заболевания.

Merck конкурирует с Pfizer на рынке США по производству пневмококковых вакцин. С запуском Capvaxive компания может получить контрольную долю. Вакцина Prevnar 20 от Pfizer была одобрена в 2021 году для применения у взрослых в возрасте от 18 лет и старше, она защищает от 20 серотипов. В дальнейшем препарат разрешили применять у детей в возрасте от шести недель до 17 лет.

В мае 2023 года глава ФМБА России Вероника Скворцова рассказала о разработке 16-валентной вакцины от пневмококковой инфекции. По ее словам, препарат содержит штамм В, который отсутствует в международных вакцинах. При этом штамм B присутствует почти в 20% случаев заболевания.

gxpnews