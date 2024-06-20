FDA приостановило три исследования Zentalis после смерти двух участников

FDA приостановило три исследования препарата azenosertib компании Zentalis Pharmaceuticals после смерти двух участников. Предполагается, что причиной летального исхода стал сепсис.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило три исследования препарата компании Zentalis Pharmaceuticals после смерти двух участников в ходе клинических испытаний. Об этом говорится в пресс-релизе производителя лекарств.

Кандидатный препарат azenosertib изучался в ходе исследований ZN-c3-001 I фазы, ZN-c3-004 II фазы и ZN-c3-005 II фазы. Лекарство было разработано для лечения солидных раковых опухолей, таких как рак яичников и матки. Причиной летального исхода двух пациентов предположительно стала инфекция, на фоне использования лекарственного средства, которая привесла к сепсису.

Zentalis отметила, что продолжает оценивать безопасность и эффективность azenosertib в других исследованиях. Компания скорректирует дозировку для пациентов, участвующих в них. Дальнейший набор испытуемых был приостановлен.

Azenosertib относится к классу препаратов, ингибирующих белок WEE1. Обычно WEE1 помогает клеткам перед делением восстанавливать возникшие повреждения в ДНК. Блокировка белка в раковых клетках делает их более уязвимыми к химиотерапии и радиотерапии.

После публикации сообщения акции компании лекарств упали на 26%.

Фото: zentalis.com

Владимир Заболотских

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