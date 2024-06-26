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Скворцова переназначена руководителем ФМБА

Владимир Путин и глава ФМБА Вероника Скворцова

Вероника Скворцова продолжит руководить ФМБА. Указ о ее переназначении подписал президент.

Вероника Скворцова переназначена на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Скворцова руководит ФМБА с 2020 года. До нее агентство возглавлял Владимир Уйба.

17 июня Путин перевел ФМБА в подчинение президенту. До декабря 2020 года ФМБА находилось в ведении Минздрава, а затем подчинялось правительству. 

Фото: kremlin.ru

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26 июня, 2024 | Просмотров: 75