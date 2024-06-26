Скворцова переназначена руководителем ФМБА

Вероника Скворцова переназначена на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Скворцова руководит ФМБА с 2020 года. До нее агентство возглавлял Владимир Уйба.

17 июня Путин перевел ФМБА в подчинение президенту. До декабря 2020 года ФМБА находилось в ведении Минздрава, а затем подчинялось правительству.

Фото: kremlin.ru